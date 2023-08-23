北美野火灾情增 步入空气污染新时代

（法新社华盛顿22日电） 北美地区近来处于不寻常的野火季节，周遭地区无论远近都开始惊觉自己逐渐暴露于烟雾中。令专家担忧的是，目前科学家对野火烟雾的认知有限，甚至可能有害人们心理健康。

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关于野火烟雾，有哪些是人类已知的危害？「悬浮微粒」（PM）是野火烟雾一大明显特徵，它是一种有毒物质，大量的悬浮微粒能使烟雾变得可见。 美国国家大气研究中心（NCAR）大气科学家洪恩布鲁克（Rebecca Hornbrook）告诉法新社，直径约2.5微米的悬浮微粒（PM2.5）「对人体健康尤其具有威胁，而且释放出的量非常大」。

她说：「通常如果你位于野火的下风处，那这就是导致天空变暗以及能见度降低的主要原因。」例如美国纽约的天空被烟雾垄罩，正是因数百英里外的加拿大魁北克省发生野火灾情。

PM2.5能深入肺部，甚至可能进入血液里。

史丹佛大学环境科学家柏克（Marshall Burke）最近在社群媒体X上发文，引用该大学环境变迁及人类后果实验室（Environmental Change and Human Outcomes Lab）所做的计算指出，截至今年7月初，美国人平均暴露的烟雾浓度每立方公尺达450微克，比2006年至2022年间整体数值还要糟。

挥发性有机化合物（VOCs）等看不见的物质同样令人担忧，例如丁烷和苯。这些物质会刺激眼睛和喉咙，有些甚至是已知的致癌物质。

当挥发性有机化合物和由野火、燃烧化石燃料生成的氮氧化物混合时，将有助于形成臭氧，进而加剧咳嗽、气喘、喉咙痛及呼吸困难等症状。

不过，这些烟雾对于人体健康的影响仍存在许多未知。二战过后，全球持有汽车的人数激增，科学家耗时数十年深入探究汽车对人体的影响，从儿童时期的气喘发作、心脏病风险增加，到晚年可能增加失智症风险。

加拿大英属哥伦比亚大学空气污染暴露实验室主任卡尔斯登（Christopher Carlsten）解释，科学家对野火烟雾缺乏如此广泛的认识。

他告诉法新社，根据已发表的20多篇研究，「相较于交通污染，烟雾对呼吸系统和心血管造成的影响似乎更大」，原因可能是一氧化氮在交通污染中的占比较高。

卡尔斯登的实验室已开始利用木材烟进行人体实验，以厘清此事。

美国精神医学会（APA）气候变迁与心理健康委员会主席魏兹尔（Joshua Wertzel）告诉法新社，地球暖化会透过无数种方式影响我们的心理健康。

一种反应是痛苦，「面对他们预期会发生的自然灾害，感到愤怒、悲伤和焦虑」，年轻人出现这种情绪的比例远比年长者高。

另一种是心理「调适」，这是进化的副产品，可以帮助我们适应新的压力源，但如果一不小心可能会让我们深陷危险，就像温水煮青蛙一样。

对于住在美国科罗拉多州的洪恩布鲁克而言，北美东部2023年发生的情况，正是美西地区多年来一直设法解决的问题，另考量到人类对于燃烧化石燃料的需求渐增，全球情势只会变得更糟。

她说，虽然历史上的污染相关法规有助控制汽车及工业排放，但仍需采取气候行动来因应野火灾难。

© 2023 AFP