土耳其关闭达达尼尔海峡 以利消防取水灭野火

（法新社伊斯坦堡23日电） 土耳其今天连续第2天关闭繁忙的达达尼尔海峡，以帮助消防队员取水，用于扑灭观光胜地恰纳卡莱镇附近的野火。

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紧急救难人员表示，此起彼落大火带来滚滚浓烟，昨天笼罩这个热门海滨度假胜地的边缘，他们致力控制火势并已取得进展。

农业及森林部长尤马克勒（Ibrahim Yumakli）在电视谈话中说道：「今天情况比昨天好。我们的朋友们阻止火势延烧，如果没有风，下午状况将会更加明朗。」

官员称，大火已经导致1251人被撤离，其中48人因吸入浓烟而送医救治。

大火也造成当地一所大学关闭，并迫使一间医院医生撤离部分病患，以防万一。

达达尼尔海峡（Dardanelle Strait）连接爱琴海（Aegean Sea）和马尔马拉海（Sea of Marmara），恰纳卡莱（Canakkale）还是特洛伊（Troy）遗址所在，当地因此成为热门观光景点。

上个月俄罗斯退出黑海谷物协议前，乌克兰运粮船经达达尼尔海峡输送谷物。

南部和西部海岸2021年遭遇毁灭性大火肆虐后，土耳其就一直在致力于紧急应变工作现代化。当时大火烧毁超过20万公顷松林，至少夺走9条人命，总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）的因应作为遭到炮轰。

事件的严重程度升高环境问题在土耳其政坛的重要性，促使艾尔段致力推动延宕多时的「巴黎协定」（Paris accord）批准工作。

© 2023 AFP