夏威夷毛伊岛野火 至少1100人行踪不明

（法新洛杉矶22日电） 美国当局今天表示，在致命的野火肆虐夏威夷毛伊岛（Maui）2周后，至少还有1100人下落不明，美国联邦调查局（FBI）正向家属寻求协助以辨认罹难者遗体。

广告 继续浏览后续

根据最新的死亡人数临时统计，这起事件已造成至少115人死亡，是美国一世纪以来最严重的野火灾情。

住有1万2000人的旅游小镇拉海纳（Lahaina）几乎快要从地图上消失，数以千计失踪者的名单遍布警察单位、红十字会（Red Cross）及避难所等各大组织。

特别干员梅瑞尔（Steven Merrill）今天告诉记者，联邦调查局目前正在整理并核对相关数据。

梅瑞尔说：「我们正在交互参照所有名单，以便确认哪些人确实仍下落不明。」

他还说，截至今天，联邦调查局已统计出1100名失踪者，这个数字可能会继续攀升。

联邦调查局设立了专线电话，鼓励失踪者亲属与他们联络。梅瑞尔指出，「我们非常需要大众的帮忙」，尤其希望得到更多能够用来核对失踪者消息的资料。

毛伊岛警察局长白耶悌（John Pelletier）表示，当局正在完善相关数据，希望能「在未来几天内」公布经过核对的失踪者名单。

联邦调查局干员也持续向无法前往毛伊岛的失踪者家属收集DNA样本，无论他们身处何方。

对于住在美国科罗拉多州的洪恩布鲁克而言，北美东部2023年发生的情况，正是美西地区多年来一直设法解决的问题，另考量到人类对于燃烧化石燃料的需求渐增，全球情势只会变得更糟。

她说，虽然历史上的污染相关法规有助控制汽车及工业排放，但仍需采取气候行动来因应野火灾难。

© 2023 AFP