希腊野火死亡人数已达20 雅典外围数千人被迫疏散

（法新社亚历山德鲁波利22日电） 欧洲南部近日野火肆虐，希腊首都雅典外围地区今天有数千人接到疏散令，目前消防队正与各地蔓延的野火搏斗，火灾现已造成20人死亡。

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希腊民防部门下令疏散雅典（Athens）西北的阿诺利奥西亚（Ano Liosia），当地人口超过2万5000人，媒体在邻近的菲里（Fyli）社区看到房屋起火。消防部门表示，处于狂风和高达摄氏41度的危险天气，过去24小时内突发了60多起火灾，已有6个国家通过欧盟民防机制提供协助。

消防部门发言人阿图皮奥斯（Yiannis Artopios）对希腊国营电视台ERT TV表示：「这种情况前所未见，天气条件极端。」他补充说，今天的火灾在很短时间内「变得十分严峻」 。

当地的野火正在帕尼萨山（Mount Parnitha）低处山坡肆虐，这是与雅典接壤的最大森林区，已发生多次大火。

至于另一场大火仍在雅典西部阿斯普罗皮戈斯（Aspropyrgos）工业区内一个垃圾掩埋场燃烧，让此区笼罩在有毒的黑雾之中。

根据雅典国家天文台的报告，8月19日至21日3天之内，有超过4万公顷土地遭大火焚毁。

今天稍早，有18名疑似移民被发现死于亚历山德鲁波利斯市（Alexandroupolis）北部邻土耳其边境附近的一场森林火灾中。1名警官表示，死者中有2名是儿童。

希腊总统萨克拉洛普鲁（Katerina Sakellaropoulou）对此表示深切哀悼。她在声明中表示：「我们必须紧急采取有效措施，确保这种严峻现实不会成为新常态。」

© 2023 AFP