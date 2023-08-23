德内阁同意放宽入籍规定 简化变更法定性别手续

（法新社柏林23日电） 德国内阁今天批准一项缩短移民入籍手续，并允许更多人拥有双重国籍的计画，也通过一项使人更容易变更法定性别的提案，但引起女性主义者、政治家、甚至是跨性别群体的批评。

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根据这些仍需经国会通过的新立法提案，德国的入籍门槛将由原本居住8年的规定缩短至5年。

那些特别融入德国社会，且具有优秀德文技能的移民，将仅需3年就能取得德国国籍。

这项草案也会为更多人开启双重国籍的大门，其中包括德国境内庞大的土耳其群体。

欧洲最大经济体德国正试图吸引外籍工作者，以解决严重的人力短缺问题，并希望使德国成为更有吸引力的选择。

德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）在记者会上表示，这项新法反映了德国的「多元化社会」。

而根据另一项提案，德国人只要向当地户籍办公室提出简单的申请，无须说明理由或提供任何医疗资讯，就可以更改自己的姓名或法定性别。

如果是14岁以下的儿童，能由家长提交申请。而超过14岁的未成年人可以自己提出申请，但必须得到家长同意。

这项法案还包含对未经跨性别者本人同意的情况下，公开其性倾向或性别认同的惩罚措施。

这项法案仍需经国会通过，目的在取代可追溯至1980年的「跨性别法」（Transsexuals Act）。根据这项法律，任何想要变更法定性别的人都必须提交2份心理鉴定报告，并由法院作出判决。

德国家庭事务部部长帕斯（Lisa Paus）表示，更新后的法律将保障「每个人的性别认同受到承认、并受到尊重的权利。」

然而，这些提案自今年3月首次揭示以来，引起部分人士的反弹。

来自保守派政党基督教民主党/基督教社会党联盟（CDU/CSU）的政治人物指责由社会民主党（SPD）、绿党（Greens）和亲商业的自由民主党（FDP）组成的联合政府，批评他们采取的方法「太过极端且不视情况差异」。

部分女性权益组织也担心，新规定可能会遭有心男性滥用，轻易进入为女性保留的空间。

与此同时，跨性别倡议人士表示，这项法律在保护他们免受歧视方面做得远远不够。

© 2023 AFP