控乌克兰无人机袭击莫斯科 俄罗斯称已将其击落

（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯首都地区连续第6晚受到空中攻击，俄国当局今天表示，有乌克兰无人机袭击莫斯科，破坏了市中心商业区一栋建筑。

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俄罗斯和乌克兰在冲突期间，密集利用无人机袭击对方的城市。随着乌国部队发起强烈反击，俄乌战争陷入僵局。

乌克兰当局稍早表示，俄罗斯炮兵袭击了乌国东部城镇利曼（Lyman）附近的两座村庄，造成3死2伤；数小时后，莫斯科就遭遇这起最新袭击。

莫斯科地区距离战事前线数百公里远，最近数周多次成为被攻击的目标，但均未传出重大损失。

俄罗斯国防部在声明中表示，防空部队在莫斯科地区的莫扎伊斯基（Mozhaisky）区和希姆基（Khimki）区各击落一架乌克兰无人机。

声明提到，第3架无人机被防空部队「压制」后，坠毁在莫斯科市商业区一栋建筑上，离克里姆林宫（Kremlin）仅约5公里。

塔斯社（TASS）引述航空服务部门的消息报导，莫斯科的伏努科夫（Vnukovo）、谢瑞米提耶佛（Sheremetyevo）、杜莫迪多沃（Domodedovo）3座机场的空中交通都曾短暂中断。

俄罗斯「消息报」（Izvestia）在通讯软体Telegram上发布的影像显示，一辆消防车和其他紧急服务车辆在灯火通明的摩天大楼下沿街排列。有一栋楼的一扇窗户看起来已经毁坏。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）在Telegram上表示，紧急服务部门正在检查这个位于商业区的地点。他说：「两栋相邻的5层楼高建筑有多扇窗户被砸碎了。」

索比亚宁和国防部都表示，目前尚未接到有人员伤亡的通报。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）报导，有人在商业区听见爆炸声，「不久之后，同一个地区的建筑物冒出烟雾」。

最近数周，莫斯科金融区上空另发生两起无人机攻击事件，均被阻止，这两次攻击都对高楼外墙造成些微破坏。

今年5月，还有无人机在克里姆林宫附近被击落。

© 2023 AFP