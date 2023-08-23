欧盟数位服务法25日上路 各大科技公司纳管

（法新社布鲁塞尔23日电） 欧洲联盟（EU）规范线上内容的「数位服务法」25日将上路，这堪称社群媒体崛起以来最严格的规定，全球几大数位公司今后若违规将无所遁形。

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具有里程碑意义的欧盟「数位服务法」（Digital Services Act, DSA）是欧盟的法律武器，将用于强制科技公司遵守并维持官员口中线上「荒野」的秩序。

「数位服务法」强制企业更加积极地监督数位内容，避免用户看到假资讯和仇恨言论，否则恐面临高额罚款。

25日起，各界将密切注意哪些平台会遵守规范，以及「数位服务法」将如何改变欧洲的线上生态，专家预期，这可能引发欧盟以外的变革浪潮。

根据「数位服务法」，每月活跃用户超过4500万人的网站必须遵守更严格的规则，包括年度稽核以及有效打击假资讯等。

欧盟4月列出19个网站，包括亚马逊商店（Amazon Store）、苹果公司（Apple）的AppStore、谷歌（Google）的Google Play、Google地图（Maps）和购物、服装零售商Zalando、社群媒体巨头Instagram、LinkedIn、Pinterest、Snapchat、TikTok、YouTube、现已更名为X的推特（Twitter），以及搜寻引擎Google和Microsoft Bing等。

尽管这些变化可能产生影响，但个人用户不会立刻感受到数位服务法的影响。

欧盟内部市场业务执委布勒东（Thierry Breton）表示，企业现在「有足够时间，让系统适应他们的新义务」。

© 2023 AFP