泰王瓦吉拉隆功任命赛塔为总理

（法新社曼谷23日电） 泰国新总理赛塔今天在泰王瓦吉拉隆功认可下就职。但是他领导的联合政府备受争议，因为成员中的两个亲军方政党，与曾经推翻过去政府的政变将领有关连。

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为泰党（Pheu Thai）籍地产大亨赛塔（Srettha Thavisin）获任命为总理，结束自从5月大选后长达数月的政治僵局。为泰党与亿万富豪前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）渊源深厚。

戴克辛昨天结束15年流亡生涯返国，旋即因过去所涉多起贪污案而遭到羁押。数个小时后，61岁的赛塔就获得国会表决确认成为新总理。

赛塔于当地时间晚间6时在为泰党中央的仪式中接下泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）颁授的组阁书面敕令，很可能于数日内宣布内阁成员。

卸任总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）向赛塔道贺并且予以祝福。上一个为泰党政府遭到曾任陆军总司令的帕拉育推翻。

泰国5月14日举行国会众议院选举，新兴政党前进党（Move Forward）在年轻和都会选民对于长达近10年军方支持的统治不满声浪高涨下，一举囊括最多席次，帕拉育遭遇重挫。

但是前进党推动修改俗称冒犯君主罪的刑法112条，并且杠上有权有势的既得利益阶层，令社会菁英为之震惊，导致前进党魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在国会的总理选举中失利。

这才使得第2大党为泰党筹组包括两个亲军方政党在内的联盟推举赛塔选总理。这两个政党其中一个是帕拉育所属政党，另一个则与2006年、2014年分别推翻戴克辛、戴克辛胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）政府的将领有关连。

© 2023 AFP