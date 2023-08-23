菲对仁爱暗沙守军完成运补 中菲猫捉老鼠南海较劲

（法新社菲律宾海巡队卡布拉号巡逻艇上23日电） 一架美军侦察机在空中盘旋的同时，8艘中国船只在后方尾随4艘菲律宾船舶，并且短暂阻挡它们对南海仁爱暗沙（中国称仁爱礁）的据点执行运补任务。

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尽管在当地水域巡逻的中国海警船宣称「从人道主义出发」，作出将会允许菲律宾补给船对仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）前哨部队进行运补作业的保证，昨天仍旧在公海上演这出猫捉老鼠戏码。

与此同时，中方无线电操作员警告护送两艘补给船的菲律宾海巡队两艘巡逻艇应该离开，否则得「对所有后果负起完全责任」。

马尼拉自1999年将二战时期的登陆舰马德雷山号（BRP Sierra Madre）搁浅在仁爱暗沙，并派兵驻守，藉以主张实际控制，因此需定期运送补给。

中国船只尾随、阻拦、包围4艘菲律宾船艇之际，登菲律宾海巡队卡布拉号（BRP Cabra）随艇采访的法新社记者团队密切注意事态发展。

其中一艘中方海警船行驶到距离卡布拉号仅数米之遥处。

最后，两艘补给船总算抵达孤立无援的马德雷山号并且进行卸货。

法新社是罕见获准随艇采访仁爱暗沙运补作业3家媒体之一。不到3周前，中国海警船曾对执行相同任务的菲方补给船发射水炮，导致紧张升高。

5日那起事件导致当时2艘菲方补给船中仅一艘成功运送补给，在马尼拉和北京之间引发外交龃龉。

中方行径也招致国际谴责声浪，不过北京用「专业」来描述其海警船作为，指控马尼拉「非法运输建筑材料」到这艘搁浅船只。

每年有数兆美元的船运贸易通过南海，而中国宣称拥有几乎整个南海的主权，无视2016年荷兰海牙（Hague）常设仲裁法院（PCA）作出的裁决。裁决认定中国拥有南海大部分主权的历史主张并无根据。

菲律宾、越南、马来西亚、汶莱对南海的主权主张部分重叠。

中国部署数以百计船只对南海和所属暗礁进行巡逻。菲律宾表示，中国海警船和海军舰艇经常在相关海域阻拦或跟踪菲律宾船舶。

仁爱暗沙距离菲律宾西部巴拉旺岛（Palawan Island）约200公里，距中国最近的主要陆地海南岛超过1000公里。

© 2023 AFP