西班牙国会9月底辩论人民党党魁能否组阁

（法新社马德里23日电） 西班牙国会议长阿曼高今天宣布，保守派在野党人民党（Popular Party, PP）的党魁费霍将在9月下旬接受国会的辩论与投票，以决定他能否成为西班牙的新总理。

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西班牙7月23日举行国会提前改选，结果没有任何政党赢得绝对多数席位。尽管如此，西班牙国王菲利佩六世（Felipe VI）昨天仍要求拿下最多席的人民党党魁费霍（Allberto Nunez Feijoo）寻求组成新政府。

阿曼高（Francina Armengol）今天表示，西班牙国会将在9月26日起对此进行2天辩论，并于9月27日表决是否由费霍组阁。她说：「我相信这个日期，让候选人有绰绰有余时间与不同政治团体的代表进行适当协商。」

目前看来，人民党和西班牙现任总理桑杰士（Pedro Sanchez）所属的西班牙社会劳工党（PSOE）都缺乏能够掌握国会过半数176席的明确发展。人民党在这次选举赢得137席，若与极右派民声党（Vox）及2个地区型小党结盟，合计也只有172席。

若费霍在9月27日的组阁权投票未能获得绝对多数同意，他将面临2度投票，届时只要同意票多于非同意票就能胜出。

若费霍在2度投票又失败，西班牙国王便必须挑选新的总理候选人，最可能人选是桑杰士，因为西班牙社会劳工党在大选拿下次多席位。

如果在首次组阁权投票后2个月内都无法产生新总理，西班牙便必须再次举行国会选举。这种情况在2015年和2019年都发生过。

桑杰士希望带领一个中间与极左派「进步」政府继续执政，强调自己能争取到比费霍更多的支持票。他目前已有极左派联盟「汇总」（Sumar）的支持，若能再加上加泰隆尼亚（Catalan）和巴斯克（Basque）独派政党，就能占有过半势力。

不过，加泰隆尼亚独派政党提出的合作条件，是要让数百名因为2017年独立运动而面临司法追诉的运动人士全部获得特赦，因此桑杰士不太可能与他们达成协议。

而人民党过往虽有与加泰隆尼亚和巴斯克独派政党协议合作的例子，但这回与强烈反对分离主义的民声党结盟，意味不存在与独派政党合作的选项。

© 2023 AFP