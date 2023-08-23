辛巴威大选登场 80岁总统拚连任

（法新社辛巴威哈拉雷23日电） 非洲南部国家辛巴威今天举行备受关注的大选，总统姆南加瓦寻求拿下第2任期，但选前反对派遭打压、各界担心投票黑箱作业、民众不满经济危机，在在让这次选举蒙尘。

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姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）在2017年推翻已故万年总统穆加比（Robert Mugabe）的政变后掌权，现年80岁的他将与45岁的查米萨（Nelson Chamisa），亦即「改变公民联盟」（Citizens Coalition for Change）的领导人一较高下。

姆南加瓦在他的故乡、辛巴威中部奎奎镇（Kwekwe）投下选票时，胸有成竹地告诉记者：「我如果认为会选不上，就太蠢了。…每个参选人应该都是要来胜选的。」

反对派则希望凭藉选民对于辛巴威经济困境的不满来获胜，这些困境包括贪污、高通膨、失业、人民普遍贫穷等。

不过，部分投票所今天延后开放，尤其是在反对派票仓的首都哈拉雷（Harare），引发反对派忧心。

查米萨在投票后说：「不管这是不是可笑的竞赛，我们都赢定了。我们会组成新政府，我们已经做好准备。」

律师和牧师出身的查米萨承诺打造一个「给所有人」的新辛巴威，并矢言对抗贪腐、重振经济、让国家脱离国际孤立。

然而辛巴威选举史劣迹斑斑，很少人相信他会是绝对的赢家。

他的政党抱怨遭当局不公平针对，除了党员被捕，还有数十场活动被禁，在国家电视台上也很少或完全没分配到播出时间。

但辛巴威选举委员会（Zimbabwe Electoral Commission）副主席基瓦（Rodney Kiwa）驳斥关于选民名册有问题的疑虑，形容这些疑虑不过是「创意想像的产物」。

© 2023 AFP