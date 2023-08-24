俄航空运输局将查坠机案 乘客名单含瓦格纳首脑

（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯官员证实，6月试图推翻俄国军方领导人的佣兵组织「瓦格纳集团」首脑普里格津，是今天坠毁飞机的乘客之一。俄罗斯联邦航空运输局已对坠机事件展开调查。

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两个月前，瓦格纳集团（Wagner）首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）发动短命兵变，这是自俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）掌权以来，他的政府面临的最大挑战。自那之后，各界都不清楚瓦格纳与其争议性首脑的未来命运。

俄罗斯紧急情况部今天宣布，一架从莫斯科飞到圣彼得堡（Saint Petersburg）的私人飞机坠毁，根据初步资讯，机上10名成员全都罹难，包括3名机组人员在内。

俄罗斯联邦航空运输局（Rosaviatsia）表示，「根据航空公司说法，以下乘客搭乘了这架巴西航空工业-135型（Embraer-135）班机：…普里格津。」航空运输局还列出乌特金（Dmitry Utkin）的名字，他是管理瓦格纳军事行动的神秘人物，据称在俄罗斯军事情报部门服务。

与瓦格纳有关的通讯软体Telegram频道上传了事故画面，显示飞机残骸仍在田野中燃烧，但法新社无法独立证实画面真伪。

俄罗斯联邦航空运输局表示，已成立特殊委员会调查MNT-Aero公司旗下飞机坠毁原因。俄罗斯侦办重罪的调查委员会（Investigative Committee）表示已对坠机事件启动调查。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）引述紧急服务机构说法报导，目前已在坠机地点发现8具遗体。

同时，蒲亭正在纪念第2次世界大战库斯克会战（Battle of Kursk）80周年活动上发表演说，他没有提到坠机事件，但向乌克兰特殊军事行动中英勇与坚决作战的所有士兵致敬。

但基辅与华府马上对坠机初步传闻做出回应。美国总统拜登说：「我确实不知道发生了什么事，但我并不感到意外。俄罗斯发生的很多事情是蒲亭背后支持。但我了解的还不够多，不知道答案。」

乌克兰总统幕僚波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在社群媒体上表示，这次坠机是「蒲亭在2024年选举前向俄罗斯菁英发出讯号：『小心点！不忠诚就得死』」。

部分瓦格纳战士在俄罗斯发动短命兵变后曾移往白俄罗斯，白俄流亡在外的反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）在社群媒体上表示，普里格津不会在白俄受人缅怀，「他是个谋杀犯，应该被大家这么记得」。

在俄罗斯2022年2月24日对乌克兰发动军事行动期间，先前在幕后行动的普里格津成为人们关注的焦点。他挥军攻占了数座乌克兰城镇，包括巴赫姆特（Bakhmut）等，且曾严厉批评俄罗斯传统的军方领导人。

© 2023 AFP