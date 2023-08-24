拟展延美中科学协议挨轰 美国务院：仅延长半年

（法新社华盛顿23日电） 美国政府打算与中国展延一项科学协议，遭致国会议员批评，指此举有助长对手之虞。国务院今天表示，在寻求修改版本之际，现行版本想要展延的期限仅6个月。

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1979年，时任美国总统卡特（Jimmy Carter）和当时中国领导人邓小平签署「科技协议」（Science and Technology Agreement），以促进科学家和大学之间的交流。早年两国建交之际，中国尚处于低度开发阶段，美方寻找双方合作途径。

此项协议主管科学领域合作，大约每5年更新一次，最近一次更新是在2018年，但将于本月26日到期。

法新社报导，美国国务院表示，正在要求北京同意展延，但期限仅为6个月。

美国国务院发言人表示：「6个月的短期展延，能让协议保持有效；同时我们寻求有关当局进行协商，以修改和加强条款内容。」

他说：「国务院并不要求更长的展延期限。我们清楚地看到中国国家战略所带来的挑战，包括在科学与技术方面，以及北京在太空领域的行动；同时也看到中国对美国国家安全和智慧财产权所构成的威胁。」

共和党国会议员敦促拜登政府，应让协议届满就不再延续，并提到中国军方与民间科学之间关系紧密，以及中国国家主席习近平矢言要建立本土技术的决心。

美国联邦众议院中国问题特别委员会主席盖拉格（Mike Gallagher）与共和党籍众议员斯特凡尼克（Elise Stefanik）表示：「中国将极力利用民间研究伙伴关系以用于军事用途，这不足为奇。」

他们在6月写给国务卿布林肯（Antony Blinken）的信中写道：「美国必须停止让自己走向毁灭。」 （译者：纪锦玲）

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