日本核处理水排入海 安全疑虑后续安排一次看

（法新社东京24日综合外电报导）日本东京电力公司今天开始把福岛第一核电厂的核处理水排入太平洋，此举距离311大地震和伴随而来的海啸导致福岛核灾已12年。

广告 继续浏览后续

以下是汇整福岛第一核电厂如何处理核处理水，以及排放核处理水入海引发的安全疑虑。

●为什么要将核处理水排入海？

福岛第一核电厂现址每天收集约10万公升的水，包括冷却熔毁反应炉而遭污染的水，加上地下水和下雨渗入的水。

当局表示，目前核处理水已达134万公吨左右，相当于540座奥运泳池的容量，存放在位于海边约千座的贮存槽。目前已经接近贮存的上限。

日本当局经过多年的讨论于2021年决定透过一条长达1公里的管线，将核处理水排放入海，每天最多排放50万公升。

东电2021年曾进行模拟试算，若阶段性将「核处理水」排放入海，最快也要到2051年度才可能排放完毕，也就是说从开始排放到完成排放需耗时约30年。

●核处理水的处理

东电利用净化装置去除污染水中氚以外的多数辐射物质，最后变成「核处理水」（ALPS处理水），贮存在福岛第一核电厂腹地内。

东电表示，排放前会先把核处理水用海水稀释百倍以上，每公升含氚量将不到1500贝克，是日本境内标准的1/40。

●核处理水安全吗？

澳洲阿得雷德大学（University of Adelaide）核子专家胡克尔（Tony Hooker）表示，核处理水每公升含氚量远低于世界卫生组织（WHO）的饮用水含氚上限值每公升1万贝克。

胡克尔告诉法新社：「核电厂定期排放氚入海。几十年来，没有证据显示对环境和人体健康造成伤害。」

联合国国际原子能总署（IAEA）曾表示，日本将核处理水排放入海符合国际标准，「不会对环境造成任何伤害」。

●核处理水排入海并非大家都同意

国际专家似乎压倒性认为日本核处理水排放入海是安全的。

不过，绿色和平组织（Greenpeace）表示，净化的技术行不通，IAEA「完全忽略熔毁的高辐射性燃料碎片，每天持续在污染地下水。」

中国指控日本将太平洋当成下水道。中国今天痛批日本排放核处理水「极端自私、不负责任」。

中国海关总署7月宣布，禁止进口日本福岛等10个县（都）食品，并对来自日本其他地区的食品实施100%查验。香港和澳门本周也跟进。

韩国政府虽未表达反对，但不少韩国人对此不安，还发动示威抗议，甚至恐慌性抢购海盐。

日本排放核处理水入海在国内也面临反弹，尤其是渔业界领袖。他们忧心各国消费者和政府机构将对日本渔产敬谢不敏，渔产出口恐大跌。

●日本想方设法化解各界疑虑

日本政府想方设法化解各界疑虑，从提供福岛考察之旅到直播在核处理水中生活的鱼类。

●日本还必须做什么？

除了排放核处理水入海外，移除2011年熔毁的三座核子反应炉辐射碎片和核燃料作业更是危险的作业。

东电打算利用机器人移除这些燃料，但外界忧心辐射值仍高，恐造成这些机器人失灵。

这整个庞大的过程料将耗时30至40年，费用恐高达8兆日圆。

© 2023 AFP