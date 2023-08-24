涉助川普推翻2020总统大选乔州计票 朱利安尼交保

（法新社亚特兰大23日电） 美国前总统川普的律师朱利安尼（Rudy Giuliani）因涉嫌协助川普推翻2020年总统大选时乔治亚州开票结果被起诉，他今天到案后获15万美元交保。

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川普上周遭起诉意图推翻2020年大选时乔治亚州由拜登胜出的开票结果，检方起诉川普、朱利安尼和另外17名被告。

根据富尔顿郡（Fulton County）的监狱记录显示，包括朱利安尼在内今天至少9名被告到案，朱利安尼的律师与检察官在富尔顿郡法庭达成15万美元合意保金，让朱利安尼保释。主动到案大致上属程序性，被告们报到后完成被捕、登录在案等程序后都很快获得交保。

川普之前表示，他会在24日晚间主动到案。

根据监狱纪录，川普总统任内担任他私人律师、现年79岁的朱利安尼，在亚特兰大富尔顿郡监狱（Fulton County Jail）已完成案件登录。

目前在2024年总统大选共和党内提名之战领先的川普，预计明天前往富尔顿郡监狱到案，他的保释金为20万美元。

朱利安尼完成案件登录后对媒体说：「起诉是一种讽刺，不仅是对我、对川普总统的攻击，更是对美国人民的攻击。」

© 2023 AFP