瓦格纳首脑普里格津坠机身亡 蒲亭表达哀悼

（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天就佣兵组织瓦格纳集团首脑普里格津丧生的坠机事故表达「哀悼」，并称普里格津犯过错误，但「取得了成果」。

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昨天的坠机事故造成机上10人全数罹难，起因目前还在调查当中，但事发时间恰逢瓦格纳集团（Wagner Group）对俄国军方高层发动短命兵变的两个月后。

蒲亭今天在一场电视转播的会议中说，「首先，我想向所有罹难者的家属诚挚致哀」，他并形容这起事故是「悲剧」。

蒲亭表示：「我认识普里格津（Yevgeny Prigozhin）非常久了，打从1990年代初期就认识。他这个人命运复杂，一生中犯过重大错误，但他取得了正确的成果」。

蒲亭还提到普里格津在非洲的工作。普里格津据称本周稍早人在非洲，且瓦格纳集团在非洲有庞大军力。

蒲亭说：「就我所知，他昨天才刚从非洲回来，见了那里的一些官员。」

蒲亭并提到，对这起坠机事故的调查「会花一些时间」，「会完整进行（调查）并做出结论，这毋庸置疑」。

这起坠机案的情况引人臆测可能是暗杀，事故也造成普里格津几名亲近随从丧生。

蒲亭表示，死于空难的瓦格纳成员对于俄罗斯在乌克兰的攻势做出「重大贡献」，并且拥有「共同理念」。

他说：「我们记得，我们知道，我们不会忘记。」

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