遭俄羁押华尔街日报记者 莫斯科法院延押3个月

（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯法院今天将「华尔街日报」记者格什科维奇延押3个月。这位美国记者3月间因间谍罪名被捕后就一直遭到羁押在莫斯科一座监狱中，他则否认指控。

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「华尔街日报」（The Wall Street Journal）驻莫斯科特派员格什科维奇（Evan Gershkovich）于俄罗斯挥军乌克兰后一直从俄国境内撰发报导。

莫斯科市勒福托沃斯基（Lefortovsky）地方法院发言人指出：「羁押期延长3个月到2023年11月30日。」

本案采秘密审判，这次开庭期间，试图前往旁听的法新社不得其门而入。不过法新社记者看到31岁的格什科维奇身穿格子衬衫和牛仔裤，被上了手铐，由戴口罩人员戒护带进法院。

开庭后，格什科维奇的律师离开法院时，没有对记者发表谈话。

格什科维奇3月29日在乌拉尔（Urals）地区城市叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）采访时被捕，成为苏联时代以来首位因间谍罪在俄罗斯遭到拘捕的西方记者。

俄方没有针对指控提供公开证据，诉讼程序则被归类为机密。

格什科维奇被捕后一直遭到羁押在莫斯科列福尔托沃（Lefortovo）监狱中。这座监狱因将囚犯几乎完全隔离关押而恶名昭彰。

© 2023 AFP