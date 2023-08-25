中国批日本核处理水排海 太平洋盟友呼应北京抗议

（法新社苏瓦25日电） 从索罗门群岛政府到斐济的反对派，中国的太平洋盟友们今天呼应了北京当局对于日本的批评，抗议日本政府排放福岛第一核电厂的核处理水入海。

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根据国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）认可的计画，将有超过500座奥运规格游泳池水量的核处理水，于未来数十年间排入太平洋。

尽管日本和国际原子能总署做出安全保证，还是引起中国激烈回应，而中国在太平洋的盟友也支持北京当局对日本的批评。

推迟选举、斥责西方强权且拥抱北京金援外交的索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），发表了一份「反对日本决策的强硬声明」。

苏嘉瓦瑞表示，核处理水排放入海「对我们的人民、海洋、经济和生计都有影响」。

斐济首都苏瓦（Suva）今天一场吸引数百人参加的罕见抗议活动也传达了相似讯息，示威者举着标语牌，上头写着「无核海洋」和「太平洋命运关天」（Pacific Lives Matter）。

这场抗议是由反对党「斐济第一党」（Fiji First）推动发起，该党领袖、前总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）曾于掌权期间寻求跟中国建立更密切的关系。

斐济第一党指控斐济政府「允许日本向我们的海洋倾倒核废料，愧对后代」。

其他太平洋领袖似乎对日本的安全评估抱有信心。

目前担任「太平洋岛国论坛」（Pacific Islands Forum）轮值主席的库克群岛总理布朗（Mark Brown）表示：「日本已向（太平洋）地区保证，排放的是处理过的水。」

目前任职于雪梨智库「罗伊国际政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）的前澳洲外交官索拉（Mihai Sora）表示，不管科学层面如何，福岛核处理水的排放为北京当局创造了政治契机。

索拉指出，日本已经「做了大量外交工作来尽可能拉拢太平洋领导人」，但「在太平洋社群之中，这几乎普遍是一个不受欢迎的决定」。

索拉说道：「你可以想像北京当局运用外交途径鼓励一些合作伙伴对此表达强烈不满，因为这符合北京的利益。」

© 2023 AFP