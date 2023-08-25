全球暖化若持续 研究：超过10亿头乳牛健康受威胁

（法新社巴黎24日电） 一篇今天发表的研究显示，如果全球暖化的情况持续下去，在21世纪末之前全球可能会有逾10亿头乳牛受热压力（heat stress）所苦，这将威胁到它们的生育力、产乳量及生命。

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这项研究指出，全球有近8/10的乳牛已经出现体温过高、呼吸频率加快、低头和张大嘴喘气等情况，这些症状全都跟严重的热压力有关。

在热带气候下，20%的牛只一年到头都会出现这些情形。

如果南美洲亚马逊盆地（Amazon Basin）和非洲刚果盆地（Congo Basin）的养牛业规模持续扩大，这些数据预计还会大幅攀升，因为这些地区的气温上升速度快于全球各地平均值。

研究还预测，若导致气候暖化的温室气体排放量持续增加，在2100年之前，热压力将成为巴西、非洲南部、印度北部、澳洲北部及中美洲一年到头都会出现的问题。

这篇研究的首要作者、南非瓜祖鲁那他大学（University of KwaZulu-Natal）研究员诺斯（Michelle North）告诉法新社：「有多少乳牛会暴露于这样的高温，一个非常重要的决定因素，就是土地利用变化的决策。」

诺斯还说：「为了扩大饲养牲口而砍伐热带森林，不是可行的发展性未来，因为这会加剧气候变迁，并使数以亿计的牛只面临严重的热压力问题。」

这项发表于「环境研究通讯」（Environmental Research Letters）的研究更发现，在最糟的情况下，亚洲和拉丁美洲的养牛业将增长近1倍，非洲则将增长逾4倍。

© 2023 AFP