加拿大调查沃尔玛等3公司 涉维吾尔强迫劳动

（法新社渥太华24日电） 加拿大企业监管机构今天对零售业巨擘沃尔玛（Walmart）、时尚流行品牌雨果博斯集团（Hugo Boss）和牛仔裤制造商Diesel展开调查，理由是涉嫌对维吾尔少数民族进行强迫劳动。

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由28个民间社团组成的联盟去年向加拿大监管机构投诉，指控沃尔玛、雨果博斯和Diesel中国供应商的工厂涉及对维吾尔人强迫劳动。

3家公司都否认指控，并且拒绝参与监察员就相关指控进行的初步评估。

监察员梅尔霍弗（Sheri Meyerhoffer）因而在声明中指出：「我们将针对这些指控展开调查。」

加拿大负责任企业监察组织（Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise）过去一个月内也对生活时尚品牌雷夫罗伦公司（Ralph Lauren）、运动用品供应商耐吉公司（Nike）及加拿大采矿公司皇朝金矿（Dynasty Gold）展开类似调查。

加拿大等西方国家的国会议员指称，中国对新疆的镇压行动构成种族灭绝。而联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）表示，维吾尔人在当地所受对待可能构成反人类罪。

© 2023 AFP