川普档案照一拍成经典 美国史上9位名人也拍过

（法新社洛杉矶24日电） 美国前总统川普遭控密谋推翻乔治亚州2020年总统大选结果，今天主动前往监狱投案，并留下史上首张美国前总统的司法档案照，而过去也曾有9位名人在美国留下过这类档案照。

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照片中的川普（Donald Trump）紧皱双眉怒视镜头，他身着招牌海军蓝西装与红色领带，站在刺眼的灯光下拍摄照片，他的背后是暗灰色的背景，左上角还印有当地警长徽章的浮水印。

川普在今年先前3度被逮捕时，都设法躲掉拍摄司法档案照（mug shot）的羞辱，但这次乔治亚州官员们坚持必须按照标准程序进行。

这张照片可能成为史上最着名的司法档案照，这是美国前总统首次出现在这类照片上，并立刻在川普的支持者及批评者间成为具有代表性的形象。

司法档案照通常象徵着公开羞辱的一刻，但川普却欣然接受这张照片，并转发到他的社群媒体平台上，还附上他竞选网站的连结。

除了川普，法新社还盘点另外9位曾拍摄司法档案照的名人。

● 前美式足球球星辛普森（O. J. Simpson）：辛普森1990年代因涉嫌杀害前妻及前妻友人遭洛杉矶警方逮捕，他在拍摄档案照时留下了似笑非笑的表情，这张照片一周后登上「时代杂志」（TIME）封面，如今更是出现在T恤到特制电吉他等各种物品上。

● 英国知名影星休葛兰（Hugh Grant）：休葛兰1995年在洛杉矶日落大道召妓被洛杉矶警察局（LAPD）逮捕，档案照片中的他驼着背、面露尴尬，一副「我到底是怎么了？」的样子。

● 美国高球超级巨星老虎伍兹（Tiger Woods）：老虎伍兹2017年因酒驾在加州被捕，档案照里的他看来状态不太好，他脸部浮肿、有着深深的眼袋，脸上还带有好几天没刮的胡渣。

● 金球奖影帝尼克诺特（Nick Nolte）：尼克诺特2002年因危险驾驶在加州马利布（Malibu）被警方逮补，稀疏油腻的头发、茫然的表情和呆滞感，与10年前获「时人杂志」（People）评选为「全球最性感男人」的称号相去甚远。

● 灵魂乐教父詹姆斯布朗（James Brown）：詹姆斯布朗2004年因涉嫌家暴在南卡罗来纳州被捕，档案照里的他看来俨然就是个野人，但他在艾肯郡（Aiken County）警长隔天发布的最新照片中看来好多了，或许有人好心借了他一把梳子。

● 社交名媛芭莉丝希尔顿（Paris Hilton）：芭莉丝希尔顿2010年因持有古柯硷遭警方逮捕，但她似乎不太担心自己碰上的麻烦，这次事件也让她被判处1年缓刑及一些社区服务。

● 奥斯卡影后珍芳达（Jane Fonda）：女星暨倡议人士珍芳达1970年因涉嫌袭警遭逮，她在档案照片中举起拳头，正如她当时发起对越战的抗议一样。

● 美国男模米克斯（Jeremy Meeks）：米克斯是美国时尚界近年询问度颇高的模特儿，他在2014年步入模特儿圈子前曾是帮派成员，也被判处重罪。

● 民主党前联邦参议员爱德华兹（John Edwards）：川普如今虽然是首位拍摄司法档案照的美国前总统，却不是第一位拍摄这种照片的政治人物。爱德华兹2008年在角逐党内总统候选人时落败，2011年因非法挪用竞选资金案被捕，最终获得撤销起诉而洗脱罪名。

© 2023 AFP