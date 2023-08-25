微软：中骇客组织Flax Typhoon锁定台湾政府机关

（法新社台北25日电） 美国科技巨擘微软公司（Microsoft Corp.）昨天表示，中国骇客组织「亚麻台风」（Flax Typhoon）自2021年中以来锁定数十个台湾政府机关，还有关键制造业与资讯技术组织，目的可能是为了暗中进行监控。

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微软在官网发文说，他们观察到的活动显示「发出威胁的骇客打算进行间谍活动，并尽可能长期保持对（台湾）各种机构的存取权限」。

微软指出，除了台湾，东南亚、北美洲与非洲也有部分亚麻台风的「受害者」。

微软上月表示，试图获取情报的中国骇客已骇入美国数个政府机关的电子邮件帐户。这个被微软称作Storm-0558的中国骇客组织主要专注于「间谍活动、资料窃取与凭证取得」。

微软今年也警告，中国国家级骇客已渗透到美国多个关键基础建设网路，目的可能是为了在冲突发生时妨碍美国。

微软特别提到，美国设有重要军事基地的太平洋领土关岛（Guam），正是亚麻台风的攻击目标。

澳洲、加拿大、纽西兰与英国当局也警告，中国的骇客行动可能正在全球发生，影响广泛的基础设施。

© 2023 AFP