气候变迁议题 环保人士不满共和党总统参选人立场

（法新社华盛顿24日电） 争夺美国共和党总统提名的多位参选人昨天举行首次电视辩论会，环保组织和专家今天对他们在气候变迁议题上的立场表示愤怒。

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主持人在辩论会开始20分钟后提出气候变迁的议题，他们要求8名参选人针对「人类的行为正导致气候变迁」的说法，若表赞成可以举手。

在任何人可能举手之前，佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）介入说：「我们不是小学生，让我们进行辩论吧。」迪尚特目前在共和党总统参选人中，民调仅落后于这次未参加辩论的前总统川普。

迪尚特的介入使得参选人可以放心地不用举手，但民调支持率正在大幅上升的拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）抓住了这个机会。

现年38岁的拉马斯瓦米既是企业家，也是政坛新人。他说，「气候变迁议题是个骗局」。「现实是因糟糕的气候变迁政策而死的人，比实际死于气候变迁的人还要多。」不过，拉马斯瓦米并未以证据支持他的论点。

拉马斯瓦米稍早表示，政府必须「从钻探、水力压裂、燃煤，以及拥抱核能等方式解锁美国能源。」 美国民主党籍的总统拜登立即在社群媒体平台X（以前称为推特）回应，「顺便说一下，气候变迁千真万确」。 气候专家也做出强烈反应。宾州大学（University of Pennsylvania）着名气候学家曼恩（Michael Mann）表示，共和党「不仅是对国家的威胁，也是对地球的威胁」。

环保团体「气候力量」（Climate Power）称这场电视辩论是「政治的恶质展现」，并指出拉马斯瓦米在说出「骗局」后，观众报以嘘声。

「气候力量」表示，「2024年总统大选将是一场攸关气候议题的选举，共和党人将因其持续否认而面临真正恶果」。

美国保护联盟（American Conservation Coalition）主席巴纳德（Christopher Barnard）发推文表示：「美国年轻人─包括88%的保守派，希望制订真正的计画来对抗气候变迁。」

相反地，巴纳德领导的右翼组织赞扬了海利（Nikki Haley）的发言；海利曾担任美国驻联合国大使，也是共和党总统参选人中唯一的女性。 海利说：「气候变迁是真的吗？是的，确实如此。」「但如果你想真正改善环境，那么我们必须开始告诉中国和印度，他们必须降低排放量。」

雪城大学（Syracuse University）教授苏塔纳（Farhana Sultana）批评这种说法是试图通过指责其他国家来转移责任。

根据国际能源总署（IEA）的数据，中国每年排放的二氧化碳是美国的2倍多；但美国的人均排放量要高得多，而且累积排放的二氧化碳，也较中国为多。

© 2023 AFP