金砖国家历史性扩大成员 邀阿根廷伊朗等6国加入

（法新社约翰尼斯堡24日电） 金砖国家（BRICS）寻求重塑西方主导的全球秩序，并在战略竞争时代扩增影响力，集团领袖今天宣布「历史性」地让6个新国家加入。

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由巴西、俄罗斯、印度、中国与南非组成的金砖国家，在年度峰会上同意明年1月1日起，让阿根廷、衣索比亚、伊朗、沙乌地阿拉伯、埃及与阿拉伯联合大公国成为正式成员国。

中国国家主席习近平说：「这次扩员是历史性的。这次扩员也是金砖合作的新起点，将给金砖合作机制注入新活力，进一步壮大世界和平和发展的力量。」

北京一直致力于迅速发展与壮大金砖国家，以抗衡美国与西方在全球事务的主导地位，而推动扩员成了约翰尼斯堡峰会议程的重点。

衣索比亚总理阿比（Abiy Ahmed）称这是他国家的「伟大时刻」。衣索比亚是非洲人口第2多的国家。

伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）说：「伊朗加入金砖国家的好处将创造历史并开启新的篇章，朝着在国际舞台上的公平与持久和平迈出更强有力的一步。」

埃及与阿拉伯联合大公国也表示准备与金砖国家合作。金砖五国是一个定义松散的组织，成员国横跨4大洲，人口有数十亿人，总财富占全球约1/4。

金砖国家发出的声明指出这6国将加入，但沙乌地阿拉伯回应时含糊其词，外交部长费瑟亲王（Prince Faisal bin Farhan）说，利雅德正在等待邀请的细节，并将「做出适当决定」。

© 2023 AFP