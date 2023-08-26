加拿大野火烧不停 Meta挡新闻分享引发反弹

（法新社蒙特娄26日电） 加拿大多地野火肆虐，数以千计民众撤离家园，急着搜寻关于野火的最新消息，但科技企业Meta在关键时刻阻挡加拿大用户在旗下社群平台上看到新闻，因而被控危害人命。

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法新社报导，随着野火逼近，加拿大西北地方（Northwest Territories）首府黄刀镇（Yellowknife）近2万居民和数以千计其他小镇民众已接到疏散命令，35岁的华斯（Kelsey Worth）说，情况「很危险」。

野火在加拿大靠近北极圈的西北地方和其他地区蔓延，华斯说，她和其他撤离的群众「超难」找到可证实的相关消息。

她说，「没人能知道哪些消息是真是假…在紧急状况下，时间非常宝贵」，而许多加拿大人到现在仍仰赖社群媒体看新闻。

加拿大今年6月通过法案，要求数位巨擘付款购买新闻内容，预计明年生效。但Meta不愿付费，于本月1日开始在旗下的脸书（Facebook）和Instagram上阻挡新闻连结和文章。

加拿大这项新法是以澳洲的类似法律为基础，目的是支持一直苦撑的加拿大新闻业。过去10年间，加拿大新闻业的广告收入大量流失，数百家媒体陆续歇业。

新法要求Meta和谷歌（Google）等企业，与加拿大媒体就社群平台上流传的新闻和资讯，签订公平的商务协议，否则须接受有约束力的仲裁。根据加拿大国会收到的报告，社群平台上的新闻内容价值估计达每年3.3亿加元（约新台币77亿元）。

但Meta认为新法有缺陷，并坚称媒体在脸书和Instagram分享内容吸引读者，受益的是他们，不是Meta。

加拿大远北地区Cabin Radio电台台长威廉斯（Ollie Williams）说，Meta阻挡新闻分享的行为「愚蠢且危险」，「Meta大可为了保护人命而暂时取消禁令，他们不会被罚钱，因为法律还没生效」。

加拿大广播公司（CBC）总裁泰特（Catherine Tait）本周致函要求Meta改变做法：「时间很宝贵…我吁请贵公司考虑采取迫切需要的人道行动，立刻取消针对加拿大重要新闻资讯的限令，让处于野火紧急状况的社区使用。」

她还说，加拿大各地有上千起野火在燃烧，「对于可靠、可信的最新资讯需求，实际上可能会是生与死的区别」。

Meta拒绝了加拿大广播公司的建议，且未向法新社置评，仅呼吁加拿大人利用脸书的「平安通报」（Safety Check）功能报平安。

© 2023 AFP