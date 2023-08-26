大英博物馆珍宝遭窃 传2年前就有人示警

（法新社伦敦25日电） 英国大英博物馆（British Museum）惊爆大批文物失窃，如今传出早在2年前就有古董商向馆方通报说在拍卖网站上看到文物，然而馆方却无所作为。

广告 继续浏览后续

馆方形容，受到影响的文物大多是「馆方其中一项展览的库房所保管的小型物件」。

大英博物馆稍早指出，这些文物近期都没有公开展出，且主要是供学术和研究用途。

然而向英国广播公司（BBC）披露的电子邮件声称，早在2021年时，就有一名古董商向大英博物馆通报有文物在拍卖网站eBay上出售，然而大英博物馆却置若罔闻。

伦敦都会区警察局昨天表示，调查人员已约谈一名男子，不过目前并未逮捕任何人。

馆长费雪（Hartwig Fischer）在引咎辞职前表示，馆方已加强保全措施，并邀集外部专家协助就遗失、受损或失窃文物汇整「最终报告」。

他说：「这将让我们能够全力投入找回文物的工作。」

位于伦敦市中心的大英博物馆成立于1753年，以丰富珍稀馆藏闻名，是世界上最着名的博物馆之一，馆藏约800万件，包括古埃及罗塞塔石碑（Rosetta Stone）、木乃伊和古希腊帕德嫩石雕（Parthenon Marbles）。

© 2023 AFP