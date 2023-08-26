毛伊郡提告电力公司 控未即时断电酿火势蔓延

（法新社洛杉矶25日电） 夏威夷毛伊郡（Maui County）昨天控告夏威夷电力公司，认为该公司若能即时切断供电线路，有望避免这场将历史小镇拉海纳（Lahaina）夷为平地的致命大火。

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这场发生在夏威夷毛伊岛的恶火造成至少115人死亡。火灾过后，外界对夏威夷电力公司（Hawaiian Electric Co.）的批评声浪与日俱增，这起诉讼是其中最新的一起事件。影片清楚显示，在大火发生前几小时，掉落的电缆线引燃了植被。

诉讼内容指出，由于附近的飓风曾带来大量强风警报，但夏威夷电力公司及其子公司却疏于维护其供电管线的正常运作。

诉讼指出：「这些供电管线在可预见的情况下，令拉海纳的火势蔓延更快、更致命且更具破坏性，彻底摧毁了住宅、商家、教堂、学校和历史文化遗址。」

「被告知道，（美国国家气象局）预报的强风可能吹倒电线杆、吹落电线并且引燃植被…被告也知道，如果他们的高架电力设备着火，火势将以极快的速度蔓延。」

毛伊郡正在要求电力公司就造成的损害进行赔偿，但未明述求偿金额；而毛伊郡本身也正面临外界压力，有批评者认为当局在火灾前预防准备工作不足，灾后反应也慢半拍。

毛伊郡在声明中表示：「毛伊郡与拉海纳及库拉（Kula）的人民及社区站在一起，将在这些因公共事业引发的火灾过后，一同努力恢复公共资源的损害并进行重建。」

夏威夷电力公司总裁兼执行长木村雪莉（Shelee Kimura）14日曾为该公司维持电网运作的决定辩护，称电力对于维持拉海纳地区抽水马达运作有其必要性。

这起诉讼也声请由陪审团审判。

© 2023 AFP