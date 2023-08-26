波士顿游行、芝加哥棒球赛发生枪击 多人受伤

（法新社华盛顿26日电） 美国警方表示，麻州波士顿市今天的加勒比海嘉年华游行发生大型枪击案，至少7人送医。昨天美国职棒大联盟（MLB）芝加哥白袜队主场的比赛也传出枪击，有2名女性球迷受伤。

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在波士顿的枪击案中，警方表示，他们在上午7时44分接到第一通报案电话，目前7名伤者皆无生命危险，警方已找到枪械并逮了人。

社群媒体上一些未经证实的贴文显示，人们在一片混乱的街头奔跑，有些人还摔了跤。

警方在事发前公告，今天有两场跟年度加勒比海嘉年华有关的游行，第1场在上午6时30分开始，几个小时后接续进行第2场，交通将受到影响。

根据当地媒体报导，去年的加勒比海庆典有一人死亡。

芝加哥市昨天的枪击案地点在保证率球场（Guaranteed Rate Field）场内，根据警方说法，当时约有2万2000人正在观赏芝加哥白袜对决奥克兰运动家的比赛。

芝加哥市警方在声明中表示，一名42岁女性腿部中弹后，被送往芝加哥大学医学中心，目前情况稳定；另一名26岁女性腹部擦伤，她拒绝接受医疗照护。

白袜队在声明中表示，目前还不清楚开枪的人在球场里面或场外，事件还在调查当中，并祝福两名伤者早日康复。

© 2023 AFP