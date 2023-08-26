联合国未能团结因应北韩威胁 美批中俄作梗

（法新社纽约联合国总部25日电） 美国今天指控中国和俄罗斯阻止联合国安理会对北韩发射飞弹做出统一回应，包括平壤当局昨天企图将侦察卫星送入太空。

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由15个成员国组成的安理会召开紧急会议，除莫斯科和北京外，其余13国都谴责北韩在3个月内二度尝试发射侦察卫星，过程中使用了弹道飞弹技术。

美国驻联合国大使汤玛斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示：「这应该是让我们团结起来的议题…但自2022年初以来，由于中国和俄罗斯的阻挠，安理会未能兑现承诺。」

她补充表示：「朝鲜民主主义人民共和国的核威胁正与日俱增，而俄罗斯和中国没有负起责任维持国际和平与安全。」朝鲜民主主义人民共和国是北韩的正式国名。

中国和俄罗斯代表则说，北韩咄咄逼人的立场应归咎于华府，直指美国持续与南韩举行军事演习。

北韩长久以来坚称核子计画是出于自我防御目的，卫星计画也是如此。

汤玛斯－葛林斐德驳斥这样的说法：「我们都知道真相是什么：朝鲜民主主义人民共和国将偏执和自私利益置于北韩人民的迫切需求之上。」

她还说：「压迫和残酷助长了朝鲜民主主义人民共和国的战争机器…这很可耻，也对全球和平构成严重威胁。」

© 2023 AFP