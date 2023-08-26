西班牙查获史上最大古柯硷走私 多达9.5公吨

（法新社马德里25日电） 西班牙警方及海关今天宣布，从厄瓜多一艘货船上查获近9.5公吨古柯硷，他们称这是该国有史以来查获到最大宗的毒品走私。

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西班牙警方及海关在联合声明中表示，这批23日在南部阿尔赫西拉斯港（Algeciras）起获的古柯硷，是「西班牙迄今在货物里查获藏有最大量古柯硷的一次」，这些古柯硷被藏在冷藏货柜的香蕉货箱里。

声明指出，此次行动「对于负责分销古柯硷、世界上最大的犯罪组织之一而言，可谓一次迎头痛击」，但未透露是哪个组织，并称预定接收方是欧洲的主要犯罪网络。

西班牙当局从中发现30多个预计接收这批货物的欧洲主要犯罪集团标志。

许多包裹上都印有纳粹标志和纳粹德国领导人希特勒的名字，与今年5月预计从秘鲁运往比利时途中遭截获的一批古柯硷类似。

这批毒品来自厄瓜多港口城市瓜亚基尔（Guayaquil），瓜亚基尔被视为将南美洲毒品运往美国及欧洲的起始站。

西班牙调查人员表示，负责运输的组织握有庞大的商业网络，还使用到西班牙西北部的维戈港（Vigo），每个月都能将40个货柜运往欧洲。

当局表示，这些组织透过一家位于厄瓜多马查拉港（Machala）的国际香蕉贸易公司运毒，「他们在那里将货物装进海运货柜，运往我国被犯罪网络成员把持的不同公司」。

© 2023 AFP