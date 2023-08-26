雨水短缺 巴拿马运河限航令维持一年

（法新社巴拿马市25日电） 受雨水短缺酿成的干旱影响，巴拿马运河将维持船舶通行限制措施1年，这项措施已让海上交通大塞车，船只大排长龙，等候进入这条连通太平洋与大西洋的水道。

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巴拿马运河正面临雨水短缺问题，雨水能影响运河水位升降，是船只通过船闸的关键。这条运河被喻为一大工程奇迹，能让全球6%的海上贸易穿越两大洋间的地峡。

巴拿马运河管理局副局长艾斯皮诺（Ilya Espino）向法新社表示，除非接下来3个月内降下大雨，否则「我们考虑（限航）1年」。

艾斯皮诺昨天晚间表示，这段期间将给客户「1年时间来规划」如何调适。

行经运河的每艘船只需要2亿公升的淡水才能通过船闸，这些淡水由2座人工湖提供，湖水则来自周围流域的降雨。这两座人工湖也供应约有420万人口的巴拿马全国一半的饮用水。

不过，巴拿马正面临严重的干旱问题，圣婴暖化现象更让当前困境雪上加霜，迫使运河管理机关将船只的最大吃水深度限制在13.11公尺以内。

去年平均每天有40艘船穿越巴拿马运河，如今为了省水，数量下降到32艘。

限航措施造成等着进入运河的船只回堵。巴拿马运河长约80公里，主要供美国、中国和日本客户使用。

相较于平时约90艘船等候进入运河，昨天约有130艘船在排队。

© 2023 AFP