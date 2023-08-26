SpaceX飞龙号升空 4太空人前往国际太空站

（法新社佛州甘乃迪太空中心26日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）委托的美国太空探索科技公司（SpaceX）飞龙号（Dragon）太空船今天发射升空，载着4名太空人前往国际太空站（ISS）。

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NASA这趟Crew-7飞行任务，成员包括任务指挥官美国太空人莫格贝利（Jasmin Moghbeli）、丹麦太空人摩根森（Andreas Mogensen）、日本太空人古川聪和俄罗斯太空人波瑞索夫（Konstantin Borisov）。

SpaceX的猎鹰9号（Falcon 9）火箭载着飞龙号，于当地时间今天清晨3时27分（格林威治时间26日7时27分）从美国佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）的39A发射台升空，现场聚集约一万人观看。 NASA在前身为推特（Twitter）的社群媒体X发文表示：「我们升空了！」 载着太空人的飞龙号在轨道上与猎鹰9号分离后不久，任务控制室里爆出欢呼声。

在分离完成后，莫格贝利表示：「我们船上4名组员或许来自4个不同国家…但我们是一个团结的队伍，执行同个任务。」 NASA在一则部落格贴文中表示，这趟发射延后到今天进行，是为了让工程师有多一天时间检视飞龙号太空舱的环境控制与维生系统内一个零组件。

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