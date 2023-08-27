尼日军方下令驱逐法大使 群众集会挺军事政变

（法新社尼阿美26日电） 尼日军事统治者昨天要求法国驻尼日大使在48小时内离境，但遭法国拒绝；今天尼日首都尼阿美（Niamey）聚集上万名群众，力挺上月发生的军事政变。

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法新社报导，尼日最大、有3万个座位的康杰体育馆（Seyni Kountche stadium）坐满2/3群众，并传出巫巫兹拉（vuvuzelas）的喇叭声响。

在体育馆看台上，看得到尼日、阿尔及利亚和俄罗斯的国旗；在球场中央，身着尼日国旗色的杂技演员正在表演。

民众布巴卡（Ramatou Ibrahim Boubacar）说：「我们有权选择自己想要的合作伙伴…法国必须尊重这选择。」

布巴卡从头到脚都穿戴着尼日国旗，她表示，「60年来，我们从未真正独立过，直到政变那天」才有所改变。

布巴卡又说，全国都支持「国家国土保卫委员会」（National Council for the Safeguard of the Homeland，CNSP）。

「国家国土保卫委员会」7月26日推翻民选总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）的政府后夺取政权； 该委员会由军事将领蒂亚尼（Abdourahamane Tiani）领导，他目前已将前殖民统治者法国当作新目标。

国家国土保卫委员会成员阿马多（Obro Amadou）今天对体育馆现场群众表示：「只要尼日还有法国士兵的一天，战斗就不会停止。」

尼日外交部昨天以法国大使伊特（Sylvain Itte）拒绝会见新领导人，且法国政府各项举动「违反尼日利益」为由，宣布伊特在48小时内离境。

法国方面已拒绝尼日这项要求，并表示「政变发起人无权提出这项要求」 。（译者：纪锦玲）

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