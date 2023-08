尼日军方下令驱逐法大使 群众集会挺军事政变

(法新社尼阿美26日电) 尼日军事统治者昨天要求法国驻尼日大使在48小时内离境,但遭法国拒绝;今天尼日首都尼阿美(Niamey)聚集上万名群众,力挺上月发生的军事政变。

法新社报导,尼日最大、有3万个座位的康杰体育馆(Seyni Kountche stadium)坐满2/3群众,并传出巫巫兹拉(vuvuzelas)的喇叭声响。

在体育馆看台上,看得到尼日、阿尔及利亚和俄罗斯的国旗;在球场中央,身着尼日国旗色的杂技演员正在表演。

民众布巴卡(Ramatou Ibrahim Boubacar)说:「我们有权选择自己想要的合作伙伴…法国必须尊重这选择。」

布巴卡从头到脚都穿戴着尼日国旗,她表示,「60年来,我们从未真正独立过,直到政变那天」才有所改变。

布巴卡又说,全国都支持「国家国土保卫委员会」(National Council for the Safeguard of the Homeland,CNSP)。

「国家国土保卫委员会」7月26日推翻民选总统贝佐姆(Mohamed Bazoum)的政府后夺取政权; 该委员会由军事将领蒂亚尼(Abdourahamane Tiani)领导,他目前已将前殖民统治者法国当作新目标。

国家国土保卫委员会成员阿马多(Obro Amadou)今天对体育馆现场群众表示:「只要尼日还有法国士兵的一天,战斗就不会停止。」

尼日外交部昨天以法国大使伊特(Sylvain Itte)拒绝会见新领导人,且法国政府各项举动「违反尼日利益」为由,宣布伊特在48小时内离境。

法国方面已拒绝尼日这项要求,并表示「政变发起人无权提出这项要求」 。(译者:纪锦玲)

© 2023 AFP