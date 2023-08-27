希腊野火连烧9天 下达更多撤离令

（法新社雅典27日电） 希腊消防队员今天连续第9天为灭火而奋战，当局下令北部更多地区民众撤离家园。

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土耳其边境靠近亚历山德鲁波利港（Alexandroupoli）的东北部艾佛罗斯州（Evros）正遭遇欧洲今天最严峻野火肆虐。

当局今天下令艾佛罗斯州莱夫基米（Lefkimmi）和毗邻的罗多普州（Rhodope）卡西特拉（Kassitera）两地居民撤离家园。

艾佛罗斯州副州长彼卓维契（Dimitris Petrovic）告诉国营希腊广播电视公司（ERT），「形势非常艰难」，已经造成重大灾损。

他指出，州政府已经再度呼吁增援并且提供资源，还表示明天起风向将会改变，「不知道该如何阻止烈火前线继续延烧，不知道能否做得到」。

自从大火19日开始延烧以来，包括儿童在内，当地已有20人丧命，据信都是移民。

从土耳其进入希腊的移民经常在艾佛罗斯州跨境，当地边防人员早已警告恐怕已有更多寻求庇护者身陷火窟。

另外，首都雅典北方约100公里的维奥蒂亚（Boeotia）21日则有一名年迈牧羊人罹难。欧洲主要猛禽保护区之一的达迪亚森林（Dadia forest）也陷入火海。

欧洲联盟指出，亚历山德鲁波利港附近的野火是今年欧盟境内最严重烈火，也是自从2000年以来第2严重大火。

还有另一场野火继续在摧毁雅典附近帕尼萨山（Mount Parnitha）的植被。

© 2023 AFP