强烈台风苏拉袭北菲律宾 千人逃离家园躲避洪水

（法新社马尼拉27日电） 菲律宾救难官员今天表示，随着超强台风苏拉（Saola）横扫菲律宾北部引发洪水肆虐主要乡村地区，逾千人被迫逃离家园。

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菲律宾气象局表示，台风苏拉昨天夜间掠过吕宋岛（Luzon Island）东北部，并继续沿着太平洋岸向南前进，最大风速可达每小时185公里。

目前没有伤亡或重大损失的通报。

官员表示，易受强风和大浪影响的伊萨贝拉省（Isabela）太平洋沿海社区居民已经被后送到地势较高的地方，吕宋岛北部卡加延省（Cagayan）北部以及西北海岸的南伊罗科斯省（Ilocos Sur）居民也是如此。

伊萨贝拉省救难官员佛隆达（Constante Foronda）表示：「这些沿海城市没有防护措施，因为它们直面太平洋。」他表示伊萨贝拉省的疏散人数为372人。

佛隆达透过电话告诉法新社：「雨势一直持续，但风不是很强。我们运气不错。」

菲律宾每年平均会受大约20个风暴袭击，造成数百人死亡，使大片地区长期处于贫困之中。

在邻近的卡加延省，救难官员拉普辛（Ruelie Rapsing）告诉法新社，由于吕宋岛东北端数个沿海市镇出现洪灾，388人连夜火速撤离。

拉普辛还说道，由于电线杆倒塌，这个拥有120万居民的省分出现大规模停电。

根据气象预报，在未来的24小时内，卡加延省和伊萨贝拉省沿海地区降雨量将高达200毫米。

© 2023 AFP