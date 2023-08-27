教练机空中相撞酿3死 乌克兰公布殉职飞官姓名

（法新社基辅27日电） 乌克兰今天公布了在空中相撞事故中丧生的3名空军飞行员姓名，各界领袖纷纷追悼在这次事故中罹难、代号「果汁」的知名王牌飞行员皮尔希契柯夫少校（Andrii Pilshchykov）。

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这起发生在25日、涉及2架战斗教练机的空中相撞事故，对基辅当局来说，是个沉重的打击。基辅当局一直尝试取得先进的F-16战机，藉此强化自身承继自苏联时期的空中武力，以进行空军现代化

乌克兰空军第40战术航空旅今天公布3名死者的姓名，分别为明卡少校（Vyacheslav Minka）、普罗卡津少校（Sergiy Prokazin）、和以呼号「果汁」更为人熟知的皮尔希契柯夫少校。

第40战术航空旅表示：「皮尔希契柯夫勇敢、有原则、毫不妥协，他积极在西方媒体发言，尤其是在与提供乌克兰现代战机F-16相关的议题上。」

「自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，他们每一位都参与了保卫乌克兰的空中作战，包括在东部和札波罗热州（Zaporizhzhia）的战术任务。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在演讲中向事故罹难者表达哀悼，称赞他们是「乌克兰自由天空」的捍卫者，他矢言对事故展开调查。

© 2023 AFP