日企受中国反核处理水电话骚扰 日促北京确保公民安全

（法新社东京27日电） 日本福岛电厂核处理水排放争议引发中国一波针对日本企业的电话骚扰后，东京敦促北京当局「确保旅居中国日本居民的安全」。

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尽管日本坚持核处理水排放是安全的，且这个观点得到联合国核监督机构的支持，但中国坚决表示反对，并禁止所有日本水产品进口，称其污染了海洋。

日本政府今天公布最新数据，显示福岛附近海域的辐射剂量持续维持在安全范围内。

由于东京电力公司（TEPCO）于24日开始排放用于冷却福岛第一核电厂遭熔毁反应炉的核处理水，来自中国的电话开始涌入日本企业。

从东京的表演厅到岩手县北部的水族馆，日本企业和团体都回报他们开始接到大量使用中文者的电话，使他们难以正常营运。

日本外务省昨天晚间发表声明提到，亚洲大洋洲局长鲶博行对这些电话感到遗憾，并告诉中国驻日本大使馆的高级官员，请中方保持冷静。

根据这份声明，鲶博行告诉中国大使馆官员，类似反对日本设施的事件也在中国发生。

鲶博行表示：「我们强烈敦促中国政府采取适当措施，如呼吁他们的公民保持冷静，并采取所有可能办法来确保日本在中国居民，以及日本外交代表机构在中国的安全。」

日本驻中国大使馆另呼吁公民非必要勿大声说日语。

一名福岛商人告诉日本共同社，他的4间餐厅和糕点店在25日收到约1000通来电，其中大多数来自中国。根据共同社报导，他的商店不得不拔掉电话线。

© 2023 AFP