沙乌地阿美石油业务损气候人权 UN专家致函质疑

（法新社日内瓦26日电） 联合国专家今天致函沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）及其金主，质疑他们的活动加剧与气候变迁相关人权的负面影响。

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联合国人权特别程序网站今天公布一批信件，这些在整整两个月前发送的信件指出，联合国专家收到「关于沙乌地阿美公司商业活动…不利在气候变迁背景下推广和保护人权」的资讯。

信件指出，相关资讯指控沙乌地阿美石油「继续原油生产、勘探更多石油和天然气蕴藏、扩大至化石燃料天然气以及陈述不实」。

「此类活动对享有清洁、健康和永续环境的人权产生负面影响。」

致沙乌地阿美石油公司及其金主的信函由多位专家撰写，其中包括联合国人权和跨国公司工作组，处理权利和气候变迁问题的联合国特别报告员，以及清洁且可持续环境、有害物质管理和安全饮用水与卫生设施方面的专家。

联合国专家还声称，沙乌地阿美石油公司的活动似乎「与『巴黎协定』（Paris Agreement）的目标、义务和承诺背道而驰」。巴黎协定在2015年签署，设定把全球升温限制在摄氏1.5度的远大目标。

联合国专家指出，这些活动是由沙乌地阿拉伯公共投资基金（Public Investment Fund）以及11家主要国际银行、投资银行和公司资助，这些银行、投资银行和公司也收到类似信件。

信件还寄往这些公司的母国：英国、法国、日本、沙乌地阿拉伯和美国。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2023 AFP