叙利亚国营媒体：以色列空袭损坏跑道 航班停飞

（法新社大马士革28日电） 叙利亚国营媒体叙利亚新闻社（SANA）引述军方消息来源报导，以色列对叙利亚北部阿勒坡国际机场（Aleppo International Airport）发动的空袭导致今天航班停飞。

广告 继续浏览后续

在叙利亚持续超过12年的内战期间，以色列已对叙利亚领土发动数百起空袭，主要锁定由伊朗支持的势力、黎巴嫩真主党（Hezbollah）战士和叙利亚军队阵地。

消息人士表示：「今天凌晨4时30分左右，以色列敌军瞄准阿勒坡国际机场，从拉塔基亚（Latakia）以西的地中海方向发动了空袭。」还提到这起攻击导致机场跑道受损。

以色列鲜少对其在叙利亚发动的攻击行动发表评论，但一再表示不会允许宿敌伊朗扩大在叙利亚的势力。

以色列军方发言人今天告诉法新社：「我们不对外国媒体的报导做出评论。」

叙利亚交通部官员哈里尔（Suleiman Khalil）表示，损坏集中在唯一运行中的跑道，还说道「维修团队将从今天开始修复工作，以尽快恢复机场的营运。」

哈里尔告诉法新社，航班将转降至首都大马士革（Damascus）和拉塔基亚的机场。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，这起攻击还瞄准了附近纳伊拉布（Nayrab）军用机场的武器库。

以色列的攻击多次造成由政府控制的阿勒坡国际机场和大马士革国际机场（Damascus International Airport）航班停飞。

© 2023 AFP