在校穿长罩袍有违世俗主义 法国下令禁止

（法新社巴黎27日电） 法国教育部长今天表示，由于穿着一些穆斯林女性会穿的长罩袍，违反了法国在教育机构严格执行的世俗主义规范，当局将禁止儿童在学校穿着。

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法国教育部长艾塔尔（Gabriel Attal）告诉「法国电视一台」（TF1）：「在校园里，将无法再穿长罩袍（abaya）。」他并表示，9月4日全国学校开学前，他将把「国家级的明确规范」交给各个学校的校长们。

在此之前，法国的学校针对穿着长罩袍的问题争论了好几个月。长期以来，法国的学校一直都禁止女性穿戴伊斯兰头巾。

右翼和极右翼份子推动这项禁令，左翼人士认为该禁令会侵犯公民自由。

有报导指出，校园里穿长袍的情况愈来愈多，学校内部因为这个问题，出现老师与家长间关系紧张的情形。

艾塔尔说：「世俗主义意味着藉由学校解放自我的自由。」

艾塔尔说：「当进入教室时，你一定无法藉观察学生的外在，来辨识出他们的宗教信仰。」

2004年3月的一项法律，有明确显明其宗教信仰的学生，禁止在学校穿戴相关标志或服装。

那包括大型十字架、犹太教小圆帽（kippa）、伊斯兰教的头巾等。

与头巾不同的地方在于，长袍是一种长而宽松的服装，符合伊斯兰信仰对服仪端庄的标准，同时也在规定的灰色地带，因为目前没有被彻底禁止。

但教育部去年11月就已针对此事发出通知。

© 2023 AFP