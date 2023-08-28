川普司法档案照成筹款利器 3天募逾2亿元

（法新社华盛顿27日电） 前美国总统川普日前主动至乔治亚州亚特兰大的监狱投案并拍下司法档案照，其竞选团队今天表示，他们在那之后已募得710万美元（约新台币2.28亿元）资金。

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川普被乔治亚州检察官依非法密谋推翻乔治亚州2020年总统大选结果等罪名起诉，日前前往当地监狱投案，并留下了史上第1张美国前总统的司法档案照。

然而，川普竞选团队旋即把这张档案照拿来当成2024年选战的宣传照。

发言人史帝芬．张（Steven Cheung）今天向法新社证实说：「过去3周募得了近2000万美元（约新台币6.42亿元），时间点与他在华府遭起诉，以及在亚特兰大拍司法档案照吻合。」

他继续说道：「周四（24日）在亚特兰大拍了司法档案照后，至今已募得710万美元，其中光是昨天（26日）就有418万美元（约新台币1.34亿元），是目前为止募款所得最高的一天。」

「募款金额暴增，尤其是川普发布那张照片之后。」

史帝芬．张在旧称推特（Twitter）的社群平台X上，敦促美国媒体「请继续展示」川普的司法档案照，并附上高解析度版本供各方使用。

川普团队在他们老板这张堪称美国史上最知名监狱大头照出炉后短短数小时，便把它印制在T恤、马克杯、贴纸、装饮料的小冰箱等周边商品上。

值得注意的是，商品上那张照片，并未包含官方监狱大头照一角所出现的警局浮水印。

川普政敌、民主党人也拿川普这张监狱大头照作文章，但是用来凸显没有人可以凌驾在法律之上。

至于总统拜登，他25日婉拒评论川普主动到案一事，只笑着说：「我确实在电视上看到了，还蛮帅的嘛。」

© 2023 AFP