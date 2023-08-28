日本核处理水排海 中国掀起一波假资讯浪潮

（法新社北京28日电） 日本24日起将福岛核电厂灾变的核处理水排入海中后，在中国掀起一波有关太平洋核污染的错误资讯，一些火红的贴文宣传缺乏科学论据支持的荒谬理论。

广告 继续浏览后续

尽管日本排放的核处理水已获国际原子能总署（IAEA）认定为安全，在邻国仍引发众怒。与政府有关的中国新闻网不仅拿知名日本电影虚构怪兽哥吉拉（Godzilla）来比喻，还宣传一首抨击日本污染太平洋的做作歌曲。中国鱼贩则面临排山倒海评论质疑他们产品的安全性。

「环球时报」前总编辑胡锡进在个人微博帐号发文写道：「日本向海洋排放核污染水该不该反对？当然要反对！因为它在污染海洋，造成我们知道的和尚且不太清楚的长期风险。」

中国官员也加入宣传行列。中国驻英国北爱尔兰贝尔法斯特（Belfast）的总领事张美芳便在原为推特（Twitter）的社群媒体X发布一段动画片，片中哥吉拉被火焰包围。

张美芳在贴文写道：「日本将福岛核污染水排放入海，意味正向全世界释放哥吉拉，它是日本自身核创伤的化身。」这支动画片似乎最早是中国官媒新华社在X分享。

此外，有些不实呈现核分裂产物渗入太平洋的动画片也在中国广为流传。其中一支在追踪者高达数亿的中国社群媒体帐号间广传的动画片，显示太平洋上有几道源自日本东部的深紫色和红色痕迹。

这支动画片实际上源自德国基尔亥姆霍兹海洋研究中心（GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel）2012年的一份研究，是2011年福岛核灾后模拟铯在太平洋的长期散布情况。

官方中国环球电视网（CGTN）并制作一段搭配音乐的嘲讽影片，宣称日本将「污水和毒鱼」倒入海洋。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2023 AFP