波兰国铁遭骇客入侵2人被捕

（法新社华沙27日电） 波兰警方今天逮捕2名涉嫌非法侵入国家铁路通讯网的男子，这次骇客入侵事件导致周末波兰部分地区的交通不稳定。

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波兰东北部城市比亚里斯托（Bialystok）警方发言人克鲁巴（Tomasz Krupa）说道：「被捕的2名男子是波兰公民。」

警方还在逮捕这2名24岁和29岁男子的公寓查扣了无线电设备。

25日晚间，波兰国家铁路（PKP）的无线电通讯网路在西北部城市斯德丁（Szczecin）附近遭到骇客入侵，导致发出多次停车信号，造成约20列火车停驶或延误。

据波兰国铁称，几个小时后交通即恢复。

波兰其他地区昨天和今天持续发生网路攻击事件，但并未对交通造成重大问题。

媒体报导称，这些信号中穿插着俄罗斯国歌的演奏和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）演讲的录音。

波兰是乌克兰的忠实盟友，在转运西方武器进入乌克兰的过程中扮演关键角色。

波兰内部安全机构昨天表示正在调查这一事件。

波兰特勤部门官员札林（Stanislaw Zaryn）告诉波兰新闻社（PAP）：「我们知道这几个月来有心人士企图破坏波兰的稳定。这些图谋由俄罗斯联邦与白俄罗斯共同进行。」

札林补充说：「这些对国铁的网路攻击没有对乘客健康或生命安全构成风险。」

本周波兰铁路发生多起事故，其中包括两起脱轨事故，所幸无人受伤。

札林表示，没有证据表明这些事件与骇客攻击有关。

© 2023 AFP