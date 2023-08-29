世界小姐选美大赛 部分活动移师印控克什米尔

（法新社新德里29日电） 睽违27年之后，世界小姐选美大赛再次重返印度举行，为期一个月的选美大赛部分系列活动将会在存在领土争议的印度控制克什米尔举行。

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穆斯林人口为主的克什米尔（Kashmir）分别由印度和巴基斯坦控制，尽管双方都声称拥有全部，却是根据印巴控制线（Line of Control）分而治之。

数十年来，寻求独立或并入巴基斯坦的叛乱活动，以及讨伐叛乱势力的军事行动，已经夺走平民、士兵和叛乱分子数万条人命。

不过印度现正推广克什米尔旅游，去年就有超过100万印度公民造访以壮丽山景着称的当地。

印度上一次主办世界小姐选美大赛是在1996年。

世界小姐组织（Miss World Organization）主席莫莱（Julia Morley）表示，11月到12月间长达一个月的年度选美系列活动将由印度主办，其中部分计画将会移师克什米尔。

莫莱昨天走访印控克什米尔夏季省会斯利那加（Srinagar）时告诉记者：「这是片观光福地。」

印度5月于严密维安下在斯利那加举办20国集团（G20）观光会议，盼藉此展现官员所谓克什米尔回归「正常与和平」。新德里于2019年取消克什米尔享有的有限自治权后对当地进行大规模镇压。

在当地，异议分子向来被认定为非法、媒体自由遭到打压、当局也对公开抗议进行限制，印度当局因而挨批严厉限缩公民自由。

© 2023 AFP