乌克兰发动「文化反攻」 加速去俄化进程

（法新社乌克兰哈尔科夫29日电） 俄罗斯入侵乌克兰的18个月后，乌克兰的美术馆不再展出来自俄国的艺术品，俄国大文豪杜斯妥也夫斯基和普希金的作品被下架，生活在边境地区的许多人也停止说俄语。 法新社报导，随着战火延烧，乌克兰人正加紧脚步消除俄罗斯文化的影响。

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事实上，早在2022年2月俄军入侵乌国前，「去俄罗斯化」运动就已存在，但这场战争加快了从公共场所清除苏联和俄罗斯标志的行动，同时也强化了乌克兰人的身份认同。

在这种「文化反攻」之下，数百条苏联时代的街道被重新命名，许多雕像被拆除，俄国文学作品也从书架上被撤下。

在哈尔科夫（Kharkiv），这种趋势尤为明显。哈尔科夫是乌克兰东北部一个主要讲俄语的边境地区，也是入侵行动初期的重要目标。 哈尔科夫市着名美术馆伤痕累累的外墙和用木板封起来的窗户，证明它曾遭受俄军炮火洗礼。 馆方人员菲拉托娃（Maryna Filatova）告诉法新社，莫斯科入侵后，「俄罗斯」一词从其重要的「乌克兰和俄罗斯艺术」部门名称中遭到删除，「这座城市正深陷痛楚之中，人们不会接受俄罗斯艺术，现在还不是时候。」

馆长米兹吉娜（Valentyna Myzgina）指出，被认定出自俄罗斯艺术家的画作都已被转移到一个秘密地点，目前无法确定何时会再次展出。

去俄化在哈尔科夫的公共广场和公园尤为明显。苏联时期和俄罗斯文化领袖的雕像，包括19世纪诗人普希金（Alexander Pushkin）和剧作家奥斯特洛夫斯基（Alexander Ostrovsky）的雕像都被推倒或污损。

当地媒体报导，杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoevsky）和莱蒙托夫（Mikhail Lermontov）等俄国作家的作品将从学校课程中删除。 许多哈尔科夫居民，包括从小就会说俄语、在俄乌边境两侧都有亲戚的人，如今都已改说乌克兰语。过去，部分人曾嘲笑乌克兰语是「农民的语言」。

据报导，「去俄化」主要起源于1991年苏联解体后。2014年俄罗斯吞并克里米亚后，这种趋势开始升高。 哈尔科夫一所顶尖大学的乌克兰文学系系主任梅尔尼基夫（Rostyslav Melnykiv）说：「去俄化已持续很长一段时间，但现在已经到了无法回头的地步。」

© 2023 AFP