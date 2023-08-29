伊斯兰头巾没包好 印尼14名女学生遭师剃头

（法新社雅加达28日电） 印尼一所学校校长今天表示，校内一名老师指责14名穆斯林女学生的伊斯兰头巾没包好，随后便擅自剃掉女学生的部分头发，这名老师目前已被停职。

广告 继续浏览后续

倡议人士表示，印尼拥有多达2.7亿人口，但国内许多保守地区多年来一直强迫穆斯林及非穆斯林女孩佩戴头巾，当局已于2021年采取行动，禁止学校实施这类强制性的服装规定。

印尼东爪哇（East Java）南望安镇（Lamongan）第一国立中学（SMPN 1）校长哈托（Harto）说，校内一名未公开身分的老师23日剃了14名穆斯林女学生的部分头发。

哈托表示，校方在事发过后已致歉，这名老师已被停职。

哈托说，这些女学生因为头巾里没有戴内帽，使得浏海露在外面。

他向法新社表示：「女学生没有义务配戴头巾，但建议她们戴上内帽以维持形象整洁…校方已向家长们致歉，经调解后双方已达成共识。」

校方允诺将提供学生心理援助。

哈托说：「校方意识到我们必须谨慎解决这个问题，以免对孩子们造成长期影响。」

多个人权团体纷纷呼吁开除这名老师。人权观察（Human Rights Watch）印尼研究员安德瑞亚斯（Andreas Harsono）在声明中表示：「南望安镇这起事件很可能是印尼有史以来最吓人的案件。」

安德瑞亚斯也提到：「没有老师曾经因为剪掉学生头发而受到惩罚。南望安镇的教育单位应惩处这名老师，至少要求她离开学校，并委派心理学家们来协助抚平受害学生所受的创伤。」

© 2023 AFP