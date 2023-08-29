伊达利亚变飓风 预料登陆美国佛州前还会增强

（法新社迈阿密29日电） 热带风暴伊达利亚（Idalia）今天增强为飓风，且气象单位预测它30日在美国佛罗里达州登陆前，威力还会提升，并变得「极度危险」。

广告 继续浏览后续

美国国家飓风中心（NHC）在格林威治时间9时的预报中表示：「伊达利亚现在是飓风了。预料它会迅速增强，成为极度危险的大型飓风，接着于30日登陆。」

在最高5级的沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）飓风风力等级中，大型飓风一般在3级以上，国家飓风中心表示这类风暴可能引发「毁灭性」、「灾难性」的损失。

预报公布当下，伊达利亚位于佛州坦帕（Tampa）南南西方约600公里，最大持续风速每小时120公里。

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）示警，伊达利亚可能沿着墨西哥湾（Gulf of Mexico）造成重大冲击。他昨天在记者会上宣布将进行疏散，要居民做好准备。

白宫发言人表示，总统拜登昨天跟迪尚特讲话时，同意宣布佛州进入紧急状态，并承诺会全力支援佛州。

美国国家飓风中心已对佛州、乔治亚州、南卡罗来纳州发布多项警报。该中心在最新预报中表示：「佛州的墨西哥湾沿岸部分区域…包括坦帕湾（Tampa Bay）和佛州大弯地区（Big Bend）有暴潮倒灌的危险，威胁民众性命。」

美国国家飓风中心也预期古巴西部的部分区域今天上午将处于飓风和热带风暴状态下。

© 2023 AFP