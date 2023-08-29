儿童控告政府对抗气候变迁不力 联合国支持

（法新社日内瓦28日电） 近年全球陆续有年轻人为了气候变迁造成的破坏控告政府，联合国儿童权利委员会今天首度表示，所有儿童都有权生活在干净、健康环境，这番话支持了这些年轻人的主张。

广告 继续浏览后续

联合国儿童权利委员会针对「儿童权利公约」（Convention on the Rights of the Child）发布新解释，认定公约保障儿童享有健康环境的权利，这意味各国有义务对抗污染和气候变迁等影响因素。

儿童权利委员会表示：「各国必须确保干净、健康且永续的环境，以尊重、保护和实现儿童权利…环境恶化，包括气候危机造成的后果，不利于（儿童）享有这些权利。」

联合国儿童权利委员会有18名独立专家负责监督儿童权利公约的执行状况，他们针对公约提出了新解释。

美国蒙大拿州一群年轻人指控州政府侵犯他们享有干净环境的权利，法院数周前做出有利于他们的历史性裁定，认为蒙大拿州法律防止政府在发放化石燃料开发许可时考量温室气体影响，侵犯了年轻人的权利。

近年还有数起受人瞩目的类似诉讼案，例如一群年轻人在一桩砍伐森林的案子里告赢哥伦比亚政府；还有德国法院支持儿童的主张，下令强化国内碳排放相关法律。

联合国儿童权利委员会2021年也审理了瑞典气候运动分子童贝里（Greta Thunberg）及另外15名年轻人提出的的案子，认定各国对于气候变迁的有害影响，负有跨越国界的责任。

联合国儿童权利委员会主席史克尔顿（Ann Skelton）告诉法新社，新的分析可为那些想提出类似诉讼的年轻人提供有力的新工具。

她说：「儿童可以自己利用这项工具来鼓励各国正确行事，最终协助追究他们的责任。」她还说，新的指导方针「具有重大且影响深远的法律意义」。

© 2023 AFP