川普2024年料将一边竞选一边受审

（法新社华盛顿28日电） 美国前总统川普目前面对4项刑事起诉，他在共和党2024年大选候选人提名战中一马当先，很可能与民主党籍现任总统拜登再度对决，明年势必出现一场前所未有的白宫大位争夺战。

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以下是川普2024年将面对的重要事件时间表：

● 2024年初：初选开跑

川普于2017年至2021年担任总统，如今77岁的他再次投入争取党内提名的竞争，第一场初选将于2024年1月15日在爱荷华州展开。

各州初选可能一直进行到6月，是美国政治上的大事。

与加拿大接壤的新罕布什尔州可能于1月底举办初选，但尚未宣布日期。

川普不到半年内4度被起诉，但在民意调查中仍辗压对手；根据「真清晰政治网站」（RealClearPolitics）汇整的数据，有意在初选中投票的选民里，约53%打算投给川普。

● 3月：第一波审判

一旦川普以刑事被告身分出庭，是否还能维持这种看似无敌的领先优势？

法官今天将川普涉嫌密谋推翻2020年大选结果一案的审理日期定在2024年3月4日，翌日正好是「超级星期二」（Super Tuesday），即初选阶段最重要的日子之一，全美十多州的选民将在这天投票，包括加州、德州等大州。

川普立刻批评这样的日程安排是「干预选举」，还说这「如了我们腐败政府的意」。

接着，仅仅3周后的3月25日，川普将在纽约因涉及支付封口费给艳星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）一案而受审。

● 5月：佛罗里达州密件案

2024年5月20日，焦点将聚集在佛州，川普要面对的第3起刑事诉讼案将在这天开审，他被控在卸任后不当处理机密文件。 第4起刑事诉讼案也可能于2024年开始审理：川普因涉嫌密谋推翻2020年总统大选败选结果，在乔治亚州被起诉，检方已声请于2024年开审。 ● 7月：共和党全国代表大会（Republican National Convention）

共和党将于7月中旬在密尔瓦基（Milwaukee）召开全国代表大会，正式提名2024年11月总统大选候选人。

一般预料，民主党将于8月在芝加哥正式提名拜登竞选连任。

● 11月：投票日 数以千万计的美国选民将于2024年11月5日投票选出白宫的下一任主人。

川普与拜登是否将继2020年后再度对决？

美国从未选出一名曾因犯罪被起诉的总统，但川普不无可能又一次打破美国的政治传统。

© 2023 AFP