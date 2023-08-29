希腊野火刷新欧盟纪录 烧毁面积大过纽约市

（法新社布鲁塞尔29日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天表示，希腊的森林火灾已成为「有纪录以来欧盟规模最大的野火」。欧盟正动员境内近一半的消防飞机，以应对这场浩劫。

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法新社报导，欧盟执委会发言人乌杰瓦里（Balazs Ujvari）表示，欧盟已派出11架飞机、1架直升机以及407名消防员前往希腊，协助扑灭亚历山德鲁波利斯市（Alexandroupolis/Alexandroupoli）北方的火灾。

根据欧盟民防部门，截至目前，大火已烧毁超过810平方公里的土地，其面积比纽约市还大。

欧盟民防部门表示，「这场野火是自2000年欧洲森林火灾资讯系统（EFFIS）开始记录以来，欧盟最严重的一场野火。」

希腊消防部门告诉法新社，东北部达迪亚国家公园（Dadia National Park）的火势「仍然无法控制」，当地是欧洲主要猛禽保护区。

自8月19日以来，大火已造成20人丧生，其中18人据信是从土耳其越境、在森林中躲避警察追缉的非法移民。

欧盟正呼吁成员国建立一支由28架飞机（包括24架洒水飞机和4架直升机）组成的机队，以协助扑灭欧盟境内及邻国的大火。

该组织正致力创建一个由欧盟资助、12架飞机组成的独立空中联队，该联队预计将于2030年全面就位。

© 2023 AFP